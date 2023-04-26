ما سبب الوعكة الصحية التي ألمت بأردوغان؟ (فيديو)

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه مصاب بالتهاب معوي، سبب له أوجاعا خلال مقابلة مباشرة على الهواء، أمس الثلاثاء.وقال أردوغان عندما عاد بعد توقف البث المباشر للمقابلة "أتمنى لكم الصحة. بالأمس واليوم كان هناك الكثير من العمل في الحملة الانتخابية. لذلك أصبت بالتهاب في المعدة. حتى أنني فكرت في إلغاء البرنامج. ولكننا وعدنا وجئنا. أعتذر لكم ولمشاهدينا".وبدا أردوغان متعبا خلال حديثه، ثم أجاب عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء. (روسيا اليوم)