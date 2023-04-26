19
o
بيروت
21
o
طرابلس
28
o
صور
19
o
جبيل
4
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ما سبب الوعكة الصحية التي ألمت بأردوغان؟ (فيديو)
Lebanon 24
26-04-2023
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه مصاب بالتهاب معوي، سبب له أوجاعا خلال مقابلة مباشرة على الهواء، أمس الثلاثاء.
وقال أردوغان عندما عاد بعد توقف البث المباشر للمقابلة "أتمنى لكم الصحة. بالأمس واليوم كان هناك الكثير من العمل في الحملة الانتخابية. لذلك أصبت بالتهاب في المعدة. حتى أنني فكرت في إلغاء البرنامج. ولكننا وعدنا وجئنا. أعتذر لكم ولمشاهدينا".
Advertisement
وبدا أردوغان متعبا خلال حديثه، ثم أجاب عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ "إيجابي" يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا قرّرت المصارف؟
Lebanon 24
خبرٌ "إيجابي" يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا قرّرت المصارف؟
13:53 | 2023-04-25
25/04/2023 01:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
Lebanon 24
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
13:58 | 2023-04-25
25/04/2023 01:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو للأب إيلي خنيصر.. إكتشفوا ما قاله عن المنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
فيديو للأب إيلي خنيصر.. إكتشفوا ما قاله عن المنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان
13:34 | 2023-04-25
25/04/2023 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إشتباکات عنیفة في صحراء الشویفات
Lebanon 24
الآن... إشتباکات عنیفة في صحراء الشویفات
10:21 | 2023-04-26
26/04/2023 10:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جرثومة قد تكون "صامتة" تسبب السرطان.. و75% من اللبنانيين مصابون بها!
Lebanon 24
جرثومة قد تكون "صامتة" تسبب السرطان.. و75% من اللبنانيين مصابون بها!
02:30 | 2023-04-26
26/04/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:30 | 2023-04-26
أنقرة تدعو الغرب لتعزيز الجهود لبدء مفاوضات حول أوكرانيا
12:07 | 2023-04-26
تحدث عن زلزال قد تصل قوّته إلى 8 على مقياس ريختر... العالم الهولنديّ يُحذّر مواطني المنطقة العربيّة: تأهبوا
12:00 | 2023-04-26
من هي الدول الـ10 التي لديها أكبر احتياطيات نفطية في العالم؟
11:30 | 2023-04-26
انتخابات اميركا.. هل سيؤثر عمر بايدن الحالي في حملته الانتخابية؟
11:00 | 2023-04-26
إسرائيل تعرّضت لهجمات إلكترونية... من المسؤول عنها؟
10:30 | 2023-04-26
ما هي الأصول الأجنبية التي أمر بوتين بحجزها؟
فيديو
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
26/04/2023 19:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
26/04/2023 19:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
26/04/2023 19:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact