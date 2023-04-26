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عربي-دولي

الأول منذ اندلاع الحرب... اتصال هاتفي "طويل وبناء" بين الرئيسين الصيني والأوكراني

Lebanon 24
26-04-2023 | 08:27
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أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية، إن الرئيس الصيني أكد لزيلينسكي خلال الاتصال أن "التفاوض هو السبيل الوحيد للخروج من النزاع في أوكرانيا".
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من جهته، أعلن زيلينسكي أنه أجرى اتصالاً "طويلاً وبناء" مع الرئيس الصيني، وعبّر عن أمله في أن يعطي دفعة للعلاقات مع بكين.

وكتب على "تويتر": "أعتقد أن هذا الاتصال، إلى جانب تعيين سفير لأوكرانيا في الصين، سيعطي دفعة قوية لتعزيز علاقاتنا الثنائية".

يذكر أن هذا الاتصال بين الرئيسين الصيني والأوكراني هو الأول منذ اندلاع الحرب في شباط 2022.
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