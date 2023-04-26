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عربي-دولي

أنقرة تدعو الغرب لتعزيز الجهود لبدء مفاوضات حول أوكرانيا

Lebanon 24
26-04-2023 | 12:30
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أعلن ممثل الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن أنقرة تدعو الدول الغربية إلى تعزيز الجهود لبدء عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا.
 
وقال قالن: "لإيقاف النزاع، دعونا نوحد جهودنا لضمان السلام والمفاوضات".
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وأشار إلى أن استمرار هذا النزاع سيؤدي إلى كارثة عالمية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق معلقا على مبادرات السلام حول أوكرانيا من دول أخرى، أن "أي أفكار أخرى مع مراعاة الموقف الروسي، تستحق الاهتمام وروسيا مستعدة للاستماع". (روسيا الوم) 
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