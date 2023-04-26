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عربي-دولي

تحدث عن زلزال قد تصل قوّته إلى 8 على مقياس ريختر... العالم الهولنديّ يُحذّر مواطني المنطقة العربيّة: تأهبوا

Lebanon 24
26-04-2023 | 12:07
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حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس في فيديو عبر منصة "يوتيوب" من احتمال حدوث نشاط زلزالي قوي نهاية هذا الشهر، أي بين 29 و30 نيسان، أو في الأول من أيار، وقد تتراوح قوة هذا النشاط الزلزالي ما بين 6 و7 على مقياس ريختر، كما أنه من المحتمل أن تصل إلى 8 على مقياس ريختر في أسوأ الحالات. 
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أما بالنسبة إلى المنطقة المعرضة لخطر الزلازل فحذر فرانك سكان دول المنطقة العربية، خاصة في نهاية شهر نيسان، طالباً منهم البقاء في حالة تأهب. 
 
وأشار فرانك إلى أن إيران ستكون معرضة أيضاً لنشاط زلزالي، وقال إن من المحتمل أن تبلغ قوته ما بين 5 و6 على مقياس ريختر، وفي أسوأ الحالات قد يبلغ 7 على مقياس ريختر. 
 
ولفت إلى أن أميركا الجنوبية هي أيضا معرضة لنشاط زلزالي قد تبلغ قوته 7 على مقياس ريختر. (رصد لبنان 24) 
 

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