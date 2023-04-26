"الصين تتقدم وروسيا تتراجع".. وثائق مسربة تكشف تطورات صراع الفضاء

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كشفت وثائق مسربة عن قلق الولايات المتحدة بشأن التهديدات الصينية والروسية لسيطرة أميركا في مجال الفضاء، وفقا لتقرير لصحيفة "واشنطن بوست".ومن المرجح جدا أن "يتضاءل برنامج الفضاء الروسي المضطرب خلال العقد المقبل"، حيث يواجه منافسة عالمية متزايدة، وعقوبات أميركية، وصعود شركة سبيس إكس، التي التهمت جزءا كبيرا من عائدات روسيا، وفقا لوثيقة استخباراتية عالية السرية حصلت عليها الصحيفة.في الوقت نفسه، طورت الصين قدرات كبيرة "لتعريض الأصول الفضائية الأميركية والحلفاء للخطر"، وستنشرها في أي صراع مع تايوان، وفقا لوثيقة مسربة أخرى.والسباق إلى التسلح في الفضاء ليس بجديد، فاعتبارا من 1985 استخدمت وزارة الدفاع الأميركية صاروخا لتدمير قمر اصطناعي خلال تجربة، وفقا لـ"فرانس برس".تقول إحدى الوثائق المسربة إن "الاستراتيجية العسكرية الصينية الشاملة لتأسيس الهيمنة المعلوماتية والحفاظ عليها في الصراع تدفع بكين لتطوير قدراتها الفضائية".وكجزء من ضربة عسكرية لتايوان، من المحتمل أن تقوم الصين بتشويش أقمار الاتصالات والاستخبارات التي يمكنها الرؤية من خلال السحب، و "تحطيم أو تدمير الشبكات الأرضية الفضائية" و "تدمير أقمار الإنذار المبكر للصواريخ الباليستية"، كما جاء في الوثيقة.روسيا تتراجعبينما يتقدم برنامج الفضاء الصيني بشكل مطرد، تقلص البرنامج الروسي، وفقا للوثائق الاستخباراتية المسربة.إلى جانب المنافسة العالمية، تقول إحدى الوثائق: "من المحتمل جدا أيضا أن تكون الشراكات الغربية المقطوعة وتعطل سلاسل التوريد قد أعاق قدرات برنامج الفضاء الروسي، والذي كان في تراجع منذ عام 2020 على الأقل".ودون ذكر "سبيس إكس" بالاسم أشارت الوثيقة إلى أنه في عام 2020، "تم اعتماد شركة تجارية أميركية لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك بعدما دفعت الولايات المتحدة 75 إلى 85 مليون دولار لكل مقعد على مركبة فضائية روسية".وأشارت الوثيقة إلى أن "العملاء الأجانب ألغوا عمليات الإطلاق المخطط لها على الصواريخ الروسية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالفضاء"، مما أزال مصدر دخل رئيسيا.وتؤكد الوثيقة أن "الشركات الروسية حاولت إنشاء مكونات محلية فضائية لأقمار صناعية مختارة، لكن الجودة المنخفضة للمكونات أدت إلى حدوث أعطال في المدار"، دون تحديد أوجه القصور.وهذا العام، واجهت روسيا مشاكل خطيرة مع اثنتين من مركباتها الفضائية. _الحرة)