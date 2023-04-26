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عربي-دولي
دقلو يبحث الأزمة السودانية مع وزير الخارجية السعودي
Lebanon 24
26-04-2023
|
16:30
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أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بحث الجانبان خلاله أزمة السودان.
وكتب دقلو على "فيسبوك": "أجريت اليوم نقاشا مثمرا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول جملة من الموضوعات المتعلقة بالأزمة التي تعيشها بلادنا".
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دقلو يبحث الأزمة السودانية مع وزير الخارجية السعودي
وأضاف: "شرحت للأمير فيصل أبعاد هذه الأزمة والأسباب التي أدت إلى قيامها، والهدنة التي تم الاتفاق حولها لفتح ممرات إنسانية للمواطنين والمقيمين من الجاليات الأجنبية".
وختم منشوره: "نشكر حكومة المملكة العربية السعودية على اهتمامها المتواصل بقضايا شعبنا وحرصها على أمن واستقرار السودان والمنطقة". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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