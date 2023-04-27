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عربي-دولي
نبأ سار من منظمة الصحة العالمية.. اليكم آخر المعلومات عن كورونا
Lebanon 24
27-04-2023
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، انخفاض الوفيات جراء كوفيد-19 بنسبة 95% منذ بداية العام، لكنها حذّرت من أن الفيروس لا يزال موجوداً.
وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحافي، إن "بعض الدول تشهد زيادات في نسب الوفيات، وخلال الأسابيع الأربعة الماضية فقد 14 ألف شخص حياتهم بسبب هذا المرض"، محذّراً من أن "متحور XBB.1.16 الجديد يُظهر أن الفيروس لا يزال يتحور، وقادر على التسبب في موجات جديدة".
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وأشار تيدروس إلى أن "ما يقدر بإصابة من كل 10 قد تسببت بكوفيد طويل الأمد، ما يعني أن مئات الملايين سيكونون بحاجة إلى رعاية طويلة الأجل".
كما كشف أن "الوباء تسبب في تعطيل برامج التلقيح لأمراض أخرى، حيث فقد نحو 67 مليون طفل حقنة لقاح أساسية واحدة على الأقل بين عامي 2019 و2021".
وقال إن "معدلات التلقيح تراجعت إلى ما كانت عليه عام 2008، ما أدّى إلى تفشي الحصبة والخناق وشلل الأطفال والحمى الصفراء"، داعياً جميع الدول إلى مواجهة "العوائق التي تحول دون التلقيح".
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