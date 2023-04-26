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عربي-دولي

تجدد الاشتباكات في السودان.. وتعاون أميركي إفريقي لإنهاء القتال

Lebanon 24
26-04-2023 | 22:50
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في آخر التطورات الميدانية في السودان، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، وفق ما أفادت "سكاي نيوز".

ودارت المواجهات قرب مقر قيادة القوات المسلحة، ومنطقة شرق مطار الخرطوم، وفي منطقة كافوري بالخرطوم بحري.
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وتعد الاشتباكات خرقا جديدا للهدنة المقررة بين طرفي الصراع في السودان، بعد 12 يوما من بدء أعمال العنف.

وأمس الأربعاء دارت معركة بين الجيش وقوات الدعم السريع على أطراف العاصمة، رغم أن الجيش السوداني أبدى استعداده لتمديد وقف إطلاق النار.

وكشف وزير خارجية جنوب السودان في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وافق مبدئيا على لقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأعلن الجيش السوداني، مساء أمس قبوله المبدئي لمقترح قدمه تكتل إفريقي لوقف إطلاق النار، يشمل تمديد الهدنة التي بدأت الثلاثاء برعاية أميركية، وإيفاد مبعوثين إلى جوبا عاصمة جنوب السودان لإجراء محادثات.

ولم يصدر على الفور رد من قوات الدعم السريع على الاقتراح المقدم من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وهي تكتل لدول شرق إفريقيا.

وقال الجيش إن رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي عملوا على اقتراح يتضمن تمديد الهدنة وإجراء محادثات بين الطرفين.

واشنطن تحسم موقفها
تزامنا مع طرح عدد من الوساطات لحل الأزمة في السودان، كشف المتحدث باسم الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، موقف واشنطن من الصراع، وجهودها لإجلاء رعاياها من الخرطوم، مشددا على أنها لا تنوي إرسال أي قوات إلى هناك.

وقال وريبرغ إنه "لا توجد للولايات المتحدة أولوية أكبر من ضمان أمن وسلامة مواطنيها في السودان"، لذلك "نحافظ على اتصال مستمر مع جميع الأميركيين في المنطقة بشأن تدابير السلامة والاحتياطات الأخرى، ونتواصل معهم عبر قنوات متعددة".

وتسببت المعارك التي بدأت في 15 نيسان الجاري، في مقتل 512 شخصا على الأقل وإصابة نحو 4200 آخرين وفقا لوزارة الصحة السودانية، فضلا عن تدمير مستشفيات والحد من توزيع المواد الغذائية في الدولة الشاسعة التي يعتمد ثلث سكانها البالغ عددهم 46 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية.(وكالات)

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