روسيا تورطت في عدد من قضايا التجسس.. والردّ الأوروبي كان قاسياً

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كتب موقع "الحرة": منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لا يكاد يمر أسبوع من دون أن يتم الكشف عن جواسيس يعملون لحساب موسكو في مكان ما بالعالم، ما يعيد تسيلط الضوء على نشاط روسيا التجسسي.وينقل تقرير لصحيفة "الغارديان" أن توالي اعتقال الجواسيس الروس يثير قضية فعالية التجسس الروسي، وإن كان الأمر يتعلق بمضاعفة موسكو لتجسسها، أم أن الأمر يتعلق بجهود غربية أكبر ضد التجسس الروسي.ومهما كانت الإجابة، تقول الصحيفة إن انكشاف هذا النشاط يرجع في جزء منه إلى تضاؤل فرص روسيا للتجسس التقليدي.وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب في أوكرانيا، وفقا لإحصاء أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تم طرد أكثر من 450 دبلوماسيا من السفارات الروسية معظمها في أوروبا.وأغلب الروس الذين طردتهم الدول الغربية كانوا ضباط مخابرات يعملون تحت غطاء دبلوماسي.ويرسل كل من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، ووكالة الاستخبارات العسكرية التابعة له العملاء إلى الخارج تحت غطاء دبلوماسي، ويعتقد أن جولة الطرد قد أعاقت بشكل كبير قدرات روسيا على جمع المعلومات الاستخباراتية.وعلى الرغم من كل النجاح الأخير في القبض على جواسيس روس خلال العام الماضي، يقول خبراء استخبارات غربيون إن روسيا لا تزال تشكل تهديدا استخباراتيا أكبر من أي دولة أخرى، وفق ما تنقل الصحيفة.وبحسب كريستو غروزيف وهو صحفي استقصائي في بيلينغكات فإن رؤساء المخابرات الروسية غيروا طريقة عملهم منذ بدء الحرب على أوكرانيا.ويقول غروزيف إن فقدان الجواسيس الذين يعملون تحت غطاء دبلوماسي دفع روسيا إلى التحول أكثر إلى غير الشرعيين على المدى الطويل. وقال: "لقد اضطروا إلى تنشيط نائميهم ، وعندما تفعل ذلك فإنك تخاطر بمزيد من الكشف".وبدأت روسيا اللجوء إلى "غير الشرعيين" أي الذين يعملون من دون غطاء دبلوماسي، وذلك يعود إلى كشف الوحدة 29155 من قبل الدول الغربية.وتعتقد وكالات الاستخبارات الغربية أن الوحدة 29155، هي وحدة سرية للغاية مكلفة بالعمل القذر للتخريب ومحاولات الاغتيال في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك محاولات التسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك.وكانت روسيا تزود عناصر الوحدة بجوازات سفر صادرة من نفس مكتب جوازات السفر في موسكو، وبأرقام تسلسلية وثيقة الصلة، مما جعل من الممكن لوكالات الاستخبارات وحتى المواقع الصحفية التعرف على العديد من عملائها.وتخلص الصحيفة إلى أن تعقب الجواسيس الروس بات سهلا في عالم من البيانات البيومترية وسجلات المواليد والوفيات المحوسبة، كما أن هناك تشابها في قصصهم الخلفية عن حياتهم وعملهم ما يسهل الكشف عنهم.