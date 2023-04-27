ترشح بايدن لانتخابات الرئاسة.. استمرار الجدل حول سن الرئيس





مع هذا أثار إعلان الرئيس الترشح ضجة، كان جزء كبير منها مرتبطا بعمره، باعتباره أكبر رئيس أميركي سنا في تاريخ الولايات المتحدة، وأيضا بشأن معدلات القبول المنخفضة نسبيا التي يتمتع بها.

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وأكد بايدن أنه غير قلق بشأن عمره لأنه "بحالة جيدة ومتحمس بشأن آفاق" الفوز بولاية ثانية من أربعة أعوام.



تنقل رويترز عن الخبير الاستراتيجي الجمهوري، سكوت ريد قوله إن "من الصادم حقا أن يعتقد بايدن (80 عاما) أنه ما زال قادرا على شغل المنصب لفترة ثانية، ولن أتحدث هنا عما تبقى من الفترة الحالية".



في المقابل، تقول كارين فيني الخبيرة الاستراتيجية من الحزب الديمقراطي لرويترز إنه "لا يوجد سيناريو لا يحاول فيه الجمهوريون جعل سنه مشكلة. نعلم ذلك. لذلك يجب أن يكون التركيز منصبا على الطريقة الأكثر فاعلية للوصول إلى الشعب الأميركي. وبالطبع سيكون من ذلك حضور الفعاليات والسفر، لكن ربما تكون هناك ابتكارات أخرى". لم يكن ترشح الرئيس الأميركي، جو بايدن، لفترة رئاسية ثانية مفاجئا لكثيرين، خاصة أن الرئيس أوحى سابقا بأنه يرغب في الترشح وأنه لائق صحيا وذهنيا للقيام بمهام الرئاسة المعقدة.مع هذا أثار إعلان الرئيس الترشح ضجة، كان جزء كبير منها مرتبطا بعمره، باعتباره أكبر رئيس أميركي سنا في تاريخ الولايات المتحدة، وأيضا بشأن معدلات القبول المنخفضة نسبيا التي يتمتع بها.وأكد بايدن أنه غير قلق بشأن عمره لأنه "بحالة جيدة ومتحمس بشأن آفاق" الفوز بولاية ثانية من أربعة أعوام.تنقل رويترز عن الخبير الاستراتيجي الجمهوري، سكوت ريد قوله إن "من الصادم حقا أن يعتقد بايدن (80 عاما) أنه ما زال قادرا على شغل المنصب لفترة ثانية، ولن أتحدث هنا عما تبقى من الفترة الحالية".في المقابل، تقول كارين فيني الخبيرة الاستراتيجية من الحزب الديمقراطي لرويترز إنه "لا يوجد سيناريو لا يحاول فيه الجمهوريون جعل سنه مشكلة. نعلم ذلك. لذلك يجب أن يكون التركيز منصبا على الطريقة الأكثر فاعلية للوصول إلى الشعب الأميركي. وبالطبع سيكون من ذلك حضور الفعاليات والسفر، لكن ربما تكون هناك ابتكارات أخرى".

نقاط قوة أم ضعف

يقول أستاذ العلوم السياسية الأميركي، وليام لورنس، لموقع "الحرة" إنه "كصاحب ميول ديمقراطية، يعتقد أن ترشح الرئيس بايدن خبر جيد".



وبحسب لورنس فإن بايدن يمتلك حظوظا ممتازة بالفوز حيث "يواجه معسكرا منقسما"، في إشارة إلى الحزب الجمهوري، كما إن الناخبين "يفضلونه حتى ولو فقط للتخلص من منح ترامب رئاسة ثانية".



ويبدو أن هذا الفهم أو التوقع منتشر بشكل كبير بين صفوف الديمقراطيين، كما يقول لورنس.



ويوضح بالقول إن "الديمقراطيين سينتخبون بايدن، لأنه لا بديل أفضل وقادر على الفوز، إذ إن المرشحين الآخرين غير معروفين بشكل كبير للناخبين، بينما ينقسم الجمهوريون بشأن ترامب، والمستقلون الأميركيون وهم الأكثرية في معظمهم لا يريدون فوز ترامب بولاية ثانية".



ويضيف أن "العوامل ذاتها جاءت ببايدن إلى الرئاسة في 2020، وزاد عليها ما حصل من أحداث الكونغرس وزيادة التوتر والعنصرية مما يثير لدى كثيرين المخاوف من عودة كل هذا في حال حصل ترامب على ولاية ثانية".



ويضيف أن ترامب كان أول رئيس أميركي يواجه اتهامات جنائية، وهناك مزيد من القضايا قد تقام بحقه في عدد من الولايات.



ويختم بالقول "شعار ترامب هو لنجعل أميركا عظيمة من جديد، بينما يريد الناس أن تكون أميركا طبيعية من جديد، وهذا ما سيمنحه لهم بايدن".