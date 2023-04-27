تنبؤات العالم الهولندي تتحقق من جديد.. زلزال بقوة 5.3 درجات يهز مصر!

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بعد تغريدة مرعبة للعالم الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، حول تعرض المنطقة لسلسلة زلازل جديدة اعتبارا من 22 آذار الماضي، تعرضت مصر مساء أمس الأربعاء لزلزال قوي بدرجة 5,3 ريختر.وأعلن معهد البحوث الفلكية في مصر تعرض البلاد لزلزال قوي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وبقوة 5,3 ريختر، وكان مركزه في اليونان على بعد 600 كيلومتر عن مدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح شمال القاهرة، وشعر به سكان غالبية المحافظات.وكشف المعهد أن الزلزال وقع عند خط طول 26,4 شرقا وخط عرض 36 ,2 غربا، وبعمق 108,6 كيلومتر، نافيا وقوع خسائر بسببه في الأرواح أو الممتلكات.ويأتي الزلزال بعد أسابيع قليلة من تغريدة لهيئة تابعة للعالم الهولندي فرانك هوغربيتس، تنبأت بوقوع عدة زلازل جديدة بدءا من 22 آذار الماضي وبعدها وفي اليوم التالي، تعرضت محافظة أسوان جنوب مصر لزلزال بلغت قوته 4 ريختر.وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن مصر تعرضت لزلزال على عمق واحد كيلومتر، في الساعة الثانية صباح يوم الخميس 23 آذار الماضي ، فيما أوضحت الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن مركز الزلزال وقع في الكيلو 17 شمال شرقي أسوان وبعمق 03, كيلومتر.وتوقعت هيئة هندسة الكواكب التابعة للعالم الهولندي حصول بعض الأنشطة الزلزالية خلال الأيام التي تلي يوم 22 آذار ، مشيرة إلى إمكانية حدوث زلازل في حدود 5 أو 6 درجات على مقياس ريختر. وقالت حينها ، قد تتسبب الهندسة القمرية في بعض النشاط الزلزالي الأقوى في الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى ما بين 5 إلى 6 درجات.وتسببت تحذيرات هوغربيتس في حالة من الهلع، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أبرزها كان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6شباط الماضي.(العربية)