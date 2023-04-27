Advertisement

عربي-دولي

رصدتها كاميرات المراقبة.. نائبة أميركية تتصرف بطريقة عدائية مع الإنجيل!

Lebanon 24
27-04-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1061090-638181779422585064.jpg
Doc-P-1061090-638181779422585064.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت وسائل اعلام عدة منها شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، مقطع فيديو ظهرت فيه عضو بمجلس نواب ولاية أريزونا الأميركية، وهي تتصرف بشكل عدائي وغريب مع نسختين من الإنجيل كانتا في صالة مخصصة لأعضاء المجلس فقط.
Advertisement
 
 
وظهرت Stahl Hamilton البالغة 40 عاماً وهي تتعمد إخفاء النسختين، برغم وجود أعضاء آخرين في الصالة.
وسبق لإدارة المجلس المكون من 60 عضوا، أن لفتت انتباه النواب في 23 أذار الماضي، إلى اختفاء النسختين من الصالة التي يرتادها النائب إذا رغب بإجراء مكالمة، أو ليقابل عضوا آخر، أو أحد الموظفين، ثم طلبت من الفريق الأمني بالمجلس البحث عنهما، فوجد أن أحدهم وضعهما تحت وسادتي أريكتين. ثم اختفت واحدة بعد أسبوع، وجدوها هذه المرة داخل ثلاجة في مطبخ قريب.

 
وبسبب اختفاء النسخ الإنجيلية المتكرر، وضع الفريق الأمني كاميرات مؤقتة داخل الصالة، متفائلاً أن تتعرف إحداها إلى المتعمد إخفاء النسخ بطريقة أثارت المخاوف والفضول معا، وفقا لما يمكن استنتاجه من تغطية بعض وسائل الإعلام الأميركية لخبر النائبة.
 
وحدث اختفاء ثالث للنسختين حين كان أعضاء مجلس النواب يعقدون جلسة في 10 نيسان الجاري، وعندها راجع الفريق الأمني ما صورته الكاميرات، فاتضح أن هاملتون هي المتعمدة دائما إخفاء النسختين. 
 
 
 
 
 
وسريعاً وصل صدى ما فعلته النائب إلى قناة CBS 5 التلفزيونية في أريزونا، فكلفت مراسلا منها ليحقق بأمرها، فحصل على الفيديو التي تظهر فيه، ثم حاول التحدث إليها ليسألها عن سبب إخفائها للأناجيل، إلا أنها رفضت التعليق، وبدلا من ذلك ابتعدت عنه وخرجت من المكان، تاركة المزيد من التساؤلات.
 
ووفقاً لـ"العربية" فإن النائبة من الحزب الديمقراطي ووزيرة "مشيخية" بأريزونا، أي من طائفة Presbyterian المصنفة من البروتستانتية في الولايات المتحدة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2023-04-27
05:30 | 2023-04-27
05:00 | 2023-04-27
04:30 | 2023-04-27
04:15 | 2023-04-27
04:00 | 2023-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website