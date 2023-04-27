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تعرّض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء الماضي لوعكة صحيّة بسيطة اضطرته إلى مقاطعة مقابلة تلفزيونية لفترة وجيزة، ليُعلن في اليوم التالي أيضاً إلغاء تجمعاته الانتخابية المقررة الأربعاء والخميس في مُدن كيريكالي ويوزغات وسيواس، بسبب حاجته للراحة بعد إصابته بـ"إنفلونزا المعدة"، وفقاً لما أكدته وكالة أسوشيتد برس.فما هو مرض إنفلونزا المعدة، وما أسبابه، وما مدى خطورته؟أسباب إنفلونزا المعدةإنفلونزا المعدة مرض يسبب التهاباً وتهيجاً في الأمعاء، يعاني المصابون به عادة آلاماً شديدة في المعدة، وأحياناً قد يمتد إلى الأمعاء الدقيقة والقولون.ووفقاً لما ذكره مركز Cleveland Clinic الطبي الأمريكي، فإنّ الإصابة بمرض إنفلونزا المعدة يحدث بسبب البكتيريا والطفيليات والسموم والفيروسات، بينما الأخيرة هي المسبب الأكثر شيوعاً، وغالباً ما يكون فيروس "نوروفيروس" هو المسبب الرئيسي بالنسبة للبالغين، بينما غالباً ما يكون فيروس "الروتا" هو المسؤول عن إنفلونزا المعدة عند الأطفال، وتصيب هذه الفيروسات في الغالب بطانة الأمعاء الدقيقة.ويمكن لأي شخص أن يصاب بإنفلونزا المعدة، ولكن من المرجح أن تحصل عليه إذا كنت في مكان يتشارك فيه الكثير من الأشخاص أماكن المعيشة أو تناول الطعام، مثل:الأطفال في الحضانة أو في المخيمات.دور رعاية المسنين.الطلاب الذين يعيشون في مساكن الطلبة.الأفراد العسكريون.السجون.المسافرون إلى البلدان الأقل نمواً.أي شخص يعاني من ضعف المناعة.ووفقاً لما ذكره موقع Mayo Clinic الطبي، فقد تظهر أعراض إنفلونزا المعدة الفيروسية في غضون يوم إلى ثلاثة أيام بعد الإصابة، وقد تتراوح حدتها بين بسيطة وشديدة، وذلك حسب السبب، وعادةً لا تستمر الأعراض سوى يوم أو يومين فقط، لكن في بعض الأحيان قد تستمر حتى 14 يوماً.ونظراً إلى تشابه الأعراض، فمن السهل الخلط بين الإسهال الفيروسي والإسهال الذي تسببه البكتيريا مثل المطثية العسيرة والسَّلْمونيلَة والإشريكية القولونية، أو الطفيليات مثل الجيارديا.مضاعفات إنفلونزا المعدةالجفاف هو أكثر مضاعفات إنفلونزا المعدة الفيروسية شيوعاً، ويُقصد به الفقد الشديد للماء والأملاح والمعادن الأساسية.وإذا كانت صحة المريض جيدة ويشرب ما يكفي لتعويض السوائل التي يفقدها بسبب القيء والإسهال، فليس من المفترض أن يمثل الجفاف مشكلة له.بينما قد يُصاب الرُّضع وكبار السن والأشخاص المصابون بضعف في جهاز المناعة بالجفاف الشديد عندما يفقدون سوائل أكثر مما يمكنهم تعويضه.وقد يلزم دخول المستشفى لتعويض السوائل المفقودة من خلال وريد في الذراع. ونادراً ما يؤدي الجفاف إلى الوفاة.هل إنفلونزا المعدة مرض معدٍ؟تنتشر إنفلونزا المعدة الفيروسية بسهولة للآخرين، ويمكن أن تصاب بفيروس إنفلونزا المعدة في أي وقت من السنة، لكن فيروس نوروفيروس الشائع ينتشر أكثر، من تشرين الثاني إلى نيسان، عندما يميل الناس إلى التواجد في منازل أكثر.ونظراً إلى أن مجموعة متنوعة من الفيروسات يمكن أن تسبب إنفلونزا المعدة، فقد تصاب بأشكال مختلفة من التهاب المعدة والأمعاء عدة مرات طوال الحياة.(عربي بوست)