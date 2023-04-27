Advertisement

عربي-دولي

ليس لها أي علاج فوري.. أردوغان مُصاب بـ"انفلونزا المعدة" فما أعراضها؟

Lebanon 24
27-04-2023 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1061096-638181787418526678.png
Doc-P-1061096-638181787418526678.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء الماضي لوعكة صحيّة بسيطة اضطرته إلى مقاطعة مقابلة تلفزيونية لفترة وجيزة، ليُعلن في اليوم التالي أيضاً إلغاء تجمعاته الانتخابية المقررة الأربعاء والخميس في مُدن كيريكالي ويوزغات وسيواس، بسبب حاجته للراحة بعد إصابته بـ"إنفلونزا المعدة"، وفقاً لما أكدته وكالة أسوشيتد برس.
Advertisement

فما هو مرض إنفلونزا المعدة، وما أسبابه، وما مدى خطورته؟

أسباب إنفلونزا المعدة
إنفلونزا المعدة مرض يسبب التهاباً وتهيجاً في الأمعاء، يعاني المصابون به عادة آلاماً شديدة في المعدة، وأحياناً قد يمتد إلى الأمعاء الدقيقة والقولون.

ووفقاً لما ذكره مركز Cleveland Clinic الطبي الأمريكي، فإنّ الإصابة بمرض إنفلونزا المعدة يحدث بسبب البكتيريا والطفيليات والسموم والفيروسات، بينما الأخيرة هي المسبب الأكثر شيوعاً، وغالباً ما يكون فيروس "نوروفيروس" هو المسبب الرئيسي بالنسبة للبالغين، بينما غالباً ما يكون فيروس "الروتا" هو المسؤول عن إنفلونزا المعدة عند الأطفال، وتصيب هذه الفيروسات في الغالب بطانة الأمعاء الدقيقة.

ويمكن لأي شخص أن يصاب بإنفلونزا المعدة، ولكن من المرجح أن تحصل عليه إذا كنت في مكان يتشارك فيه الكثير من الأشخاص أماكن المعيشة أو تناول الطعام، مثل:

    الأطفال في الحضانة أو في المخيمات.
    دور رعاية المسنين.
    الطلاب الذين يعيشون في مساكن الطلبة.
    الأفراد العسكريون.
    السجون.
    المسافرون إلى البلدان الأقل نمواً.
    أي شخص يعاني من ضعف المناعة.


ووفقاً لما ذكره موقع Mayo Clinic الطبي، فقد تظهر أعراض إنفلونزا المعدة الفيروسية في غضون يوم إلى ثلاثة أيام بعد الإصابة، وقد تتراوح حدتها بين بسيطة وشديدة، وذلك حسب السبب، وعادةً لا تستمر الأعراض سوى يوم أو يومين فقط، لكن في بعض الأحيان قد تستمر حتى 14 يوماً.

ونظراً إلى تشابه الأعراض، فمن السهل الخلط بين الإسهال الفيروسي والإسهال الذي تسببه البكتيريا مثل المطثية العسيرة والسَّلْمونيلَة والإشريكية القولونية، أو الطفيليات مثل الجيارديا.

مضاعفات إنفلونزا المعدة
الجفاف هو أكثر مضاعفات إنفلونزا المعدة الفيروسية شيوعاً، ويُقصد به الفقد الشديد للماء والأملاح والمعادن الأساسية.

وإذا كانت صحة المريض جيدة ويشرب ما يكفي لتعويض السوائل التي يفقدها بسبب القيء والإسهال، فليس من المفترض أن يمثل الجفاف مشكلة له.

بينما قد يُصاب الرُّضع وكبار السن والأشخاص المصابون بضعف في جهاز المناعة بالجفاف الشديد عندما يفقدون سوائل أكثر مما يمكنهم تعويضه.

وقد يلزم دخول المستشفى لتعويض السوائل المفقودة من خلال وريد في الذراع. ونادراً ما يؤدي الجفاف إلى الوفاة.

هل إنفلونزا المعدة مرض معدٍ؟

تنتشر إنفلونزا المعدة الفيروسية بسهولة للآخرين، ويمكن أن تصاب بفيروس إنفلونزا المعدة في أي وقت من السنة، لكن فيروس نوروفيروس الشائع ينتشر أكثر، من تشرين الثاني إلى نيسان، عندما يميل الناس إلى التواجد في منازل أكثر.

ونظراً إلى أن مجموعة متنوعة من الفيروسات يمكن أن تسبب إنفلونزا المعدة، فقد تصاب بأشكال مختلفة من التهاب المعدة والأمعاء عدة مرات طوال الحياة.(عربي بوست)

    





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2023-04-27
05:30 | 2023-04-27
05:00 | 2023-04-27
04:30 | 2023-04-27
04:15 | 2023-04-27
04:00 | 2023-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website