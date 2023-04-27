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عربي-دولي

بيرو تعلن حالة الطوارىء لمنع عبور المهاجرين "غير الشرعيين"

Lebanon 24
27-04-2023 | 04:30
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أعلنت رئيسة البيرو دينا بولوارتي، حالة الطوارئ على حدود البلاد الواقعة في أميركا الجنوبية، حيث أمرت بنشر قوات لتعزيز نقاط التفتيش ومنع دخول المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تشيلي.

ومنذ أسابيع تمنع السلطات البيروفية دخول مئات المهاجرين من مدينة أريكا في شمال تشيلي عبر مدينة تاكنا البيروفية.
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وتقول الأمم المتحدة إن هؤلاء مواطنون من هايتي وفنزويلا عاشوا مؤخراً في تشيلي ويحاولون الآن المغادرة.
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