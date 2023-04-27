اختراق حساب نتنياهو بفيسبوك وبث آيات من القرآن.. شاهدوا الفيديو

قام قراصنة مجهولون باختراق حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فيسبوك، مساء أمس الأربعاء ونشروا آيات من القرآن الكريم، بحسب ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية، وتداوله صحفيون من فيديوهات على مواقع التواصل.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "اخترق متسللون مسلمون الحساب الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على فيسبوك، ونشروا مقطع فيديو تُسمع فيه مقتطفات من القرآن باللغة العربية".



وأوضحت أن "صوت القارئ يُسمع في المقطع، وفي الخلفية صورة مسجد"، لافتة إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) "فتح تحقيقاً في الواقعة".

אוקיי נראה לי שהאיראנים פרצו לפייסבוק של נתניהו (אמיתי לגמרי מעכשיו, כבר נמחק. אני צילמתי אישית שיאמינו) pic.twitter.com/SEjlsSCwke — יבגני זרובינסקי (@ivgiz) April 26, 2023 Advertisement

وليس من الواضح هوية المجموعة التي تقف وراء الاختراق، لكن الصحفي الإسرائيلي عميت سيغال قال على تويتر، إنه تم نشر نصوص باللغة الفارسية أيضاً على حساب نتنياهو بـ"فيسبوك"، ما قد يشير وفق قوله، إلى أن "المتسللين الذين نفذوا الاختراق إيرانيون"، وهو ما لم يتسن التأكد منه بشكل مستقل.



ويتزامن اختراق الحساب الشخصي لنتنياهو، مع احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها الـ75، على أنقاض المدن الفلسطينية التي دمرتها، وهو ما يطلق عليه الفلسطينيون "ذكرى النكبة".



وفي وقت سابقٍ أمس الأربعاء، قالت مجموعة تطلق على نفسها "أنونيموس سودان"، في بيان، على حسابها بمنصة تليغرام، إنها هاجمت عدداً من المواقع، بينها ميناء حيفا، ووزارة الصحة، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، وسلطة الموانئ، وأضافت: "نريد أكبر المواقع في إسرائيل".



ومساء الثلاثاء الماضي، هاجمت المجموعة نفسها 15 موقعاً إسرائيلياً مهماً، وضمن ذلك موقع هيئة البث الرسمية "كان"، إضافة إلى بنوك وشركات اتصالات وهيئات حكومية، بينها شركة المياه الوطنية "ميكوروت".



وتشهد مواقع إلكترونية إسرائيلية بين الفينة والأخرى هجمات من قبل متضامنين مع القضية الفلسطينية حول العالم.(عربي بوست)





