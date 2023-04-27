Advertisement

عربي-دولي

الجيش الأوكراني: روسيا تضرب مواقع على خط الجبهة في باخموت

Lebanon 24
27-04-2023 | 01:51
A-
A+
Doc-P-1061117-638181824164623019.jpeg
Doc-P-1061117-638181824164623019.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن القتال محتدم في باخموت ومناطق قريبة منها.

وأضافت أن القوات الروسية فشلت في التقدم نحو قريتين باتجاه الشمال الغربي فيما تعرضت 12 منطقة في جبهة القتال على الأقل لنيران القوات الروسية.
Advertisement

وقال سيرجي تشيريفاتي المتحدث باسم مجموعة القوات المتركزة في شرق أوكرانيا، للتلفزيون الوطني الأربعاء، إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شنت القوات الروسية 324 هجوماً باستخدام المدفعية وقاذفات الصواريخ متعددة الفوهات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2023-04-27
05:30 | 2023-04-27
05:00 | 2023-04-27
04:30 | 2023-04-27
04:15 | 2023-04-27
04:00 | 2023-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website