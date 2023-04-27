الجيش الأوكراني: روسيا تضرب مواقع على خط الجبهة في باخموت

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قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن القتال محتدم في باخموت ومناطق قريبة منها.وأضافت أن القوات الروسية فشلت في التقدم نحو قريتين باتجاه الشمال الغربي فيما تعرضت 12 منطقة في جبهة القتال على الأقل لنيران القوات الروسية.وقال سيرجي تشيريفاتي المتحدث باسم مجموعة القوات المتركزة في شرق أوكرانيا، للتلفزيون الوطني الأربعاء، إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شنت القوات الروسية 324 هجوماً باستخدام المدفعية وقاذفات الصواريخ متعددة الفوهات.