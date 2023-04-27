إلى أي مدى يجب أن يذهب العالم العربي في التطبيع مع الأسد؟

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جعلت زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق الأسبوع الماضي، وهي الأولى لمسؤول سعودي منذ 2011، ملايين السوريين يشعرون بالقلق والخيانة، على الرغم من الفرحة الواضحة للرئيس السوري بشار الأسد.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "بعد أن تم نبذه لأكثر من عقد من الزمان، ها هو الأسد يشق طريقه مرة أخرى إلى الحضن العربي. لم يكن الأمير فيصل الوزير العربي الأول الذي قام بزيارة الأسد، لكن زيارته تحمل أهمية أكبر في وقت يدور الحديث عن إعادة انضمام سوريا إلى جامعة الدول العربية. وإن كان عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أو عبر وسائل الإعلام العربية، التزم المعلقون الذين يشيدون عادة بالسياسات السعودية الصمت بعد زيارة الأمير فيصل. إنه منعطف صعب للغاية. ففي عام 2012، في قمة أصدقاء سوريا في تونس، ضغط السعوديون على وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون لتسليح المعارضة السورية. وقال مسؤول سعودي كبير في الوفد لكاتب المقال إن الأسد كان محتلاً ويجب إبعاده. وبلغ عدد القتلى في صفوف المتمردين السوريين في ذلك العام حوالي 10000".وتابعت الصحيفة، "منذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 500 ألف سوري، بأغلبية ساحقة على يد النظام وحلفائه، إيران وروسيا. وقد اختفى 135 ألفاً آخرين في السجون بالإضافة إلى نزوح الملايين. وها هو اليوم الأسد على حاله، لا يشعر بالندم، لماذا إذن يزور الوزراء العرب دمشق؟ الجواب هو السياسة الواقعية: لم ينجو الأسد فحسب، بل تسبب في مشاكل لا يستطيع جيرانه حلها بدونه. ويقول المسؤولون العرب إنهم يأملون على المدى القصير في الحصول على تعاون سوري بشأن العودة الآمنة للاجئين، ربما من خلال آلية للأمم المتحدة يتم تنسيقها مع جامعة الدول العربية. وفي الأردن ولبنان، تتصاعد التوترات بين اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة".وأضافت الصحيفة، "مصدر قلق رئيسي آخر هو تدفق عقار الأمفيتامين الاصطناعي المعروف باسم الكبتاغون من سوريا إلى دول عربية أخرى، وخاصة الأردن والمملكة العربية السعودية. وتوصف سوريا الآن بأنها دولة مصدرة للمخدرات وتقدر قيمة تجارة الكبتاغون بالمليارات. وفي العام الماضي، أقر الكونغرس الأميركي قانون الكبتاغون، الذي دعا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تطوير استراتيجية لتعطيل تجارة المخدرات، وهو "تهديد أمني عابر للحدود الوطنية". إن الانفتاح على سوريا من قبل الإمارات ثم الأردن، والتي بدأت منذ أكثر من عامين، لم تسفر حتى الآن عن أي شيء. بصفتها قوة إقليمية ثقيلة، قد يكون حظ المملكة العربية السعودية أكبر".وبحسب الصحيفة، "لا يشجع البيت الأبيض الجهود المبذولة للتطبيع مع الأسد لكنه لا يعارضها بقوة. وكانت الولايات المتحدة غائبة في الغالب عن جهود الدبلوماسية السورية الأخيرة. هذه ليست علامة على أن الأسد يمكن أن ينزلق رسميًا على المسرح الدولي الأوسع، فحينها ستكون التكلفة الأخلاقية للغرب باهظة للغاية. كما أن سنوات من العقوبات والقضايا القضائية في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والتي تشمل مزدوجي الجنسية الذين يسعون لتحقيق العدالة تقف أيضًا في طريق الأسد. ونجحت ألمانيا في محاكمة مسؤول أمني سوري بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وها هو الآن يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة".وتابعت الصحيفة، "ثم هناك قانون قيصر، الذي أقره الكونغرس الأميركي في عام 2019، والذي يفرض عقوبات واسعة النطاق على عشرات الأفراد والكيانات، بما في ذلك غير السوريين وأطراف ثالثة. ونتيجة لذلك، فإن أي شخص يأمل في القيام بعمل رسمي في سوريا سيفكر مرتين. وحتى الآن لم تتم دعوة الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية في الرياض الشهر المقبل. ولكن حتى لو تم الترحيب به مرة أخرى في الحضن العربي، فمن الجدير بالذكر أن مثل هذه الزيارات لم تنقذ عمر البشير - ولم تساعد بلاده. فبعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير، لا يزال يحضر قمم جامعة الدول العربية، بما في ذلك في الأردن في عام 2017 - على الرغم من أن عمان من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".وأضافت الصحيفة، "فقط بعد الإطاحة بالبشير، تم رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وإعادة اندماجه ببطء في المجتمع الدولي الأوسع. لكن انتقال الدولة إلى الحكم المدني انفجر بشكل مذهل في وقت سابق من هذا الشهر عندما ذهب مساعدو البشير السابقون، الذين تحولوا إلى مفاوضي السلام الذين ساعدوا في الإطاحة به، إلى الحرب مع بعضهم البعض. لا توجد علامة على انتفاضة أخرى في سوريا، ولا يوجد جنرالات من المحتمل أن يطيحوا بالأسد ويقاتلوا من أجل السيطرة على البلاد. ومع ذلك، فإن الفترة التي سبقت الأزمة في الخرطوم تحمل درسًا لأولئك الشخصيات المرموقة الذين يشقون طريقهم إلى دمشق".وختمت الصحيفة، "إن المساومة مع الطغاة هي وصفة للفشل المأسوي".