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عربي-دولي

فيديو خادش.. تحرّش بسائحة وخلع ملابسه أمامها في الشارع (صور)

Lebanon 24
27-04-2023 | 03:18
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أحدثت مشاهد تحرش صدمة في الشارع المصري، بعدما شوهد شاب يلاحق سائحة أجنبية مع اثنين من زملائه، ثم يهم بخلع ملابسه وسط الشارع في ميدان التحرير بالقاهرة.

وقد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط الشاب وزملائه لمضايقتهم السائحة الأجنبية.
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وكان فيديو انتشر على مواقع التواصل أظهر 3 شبان يلاحقون الفتاة أثناء سيرها في أحد شوارع القاهرة، ويتلفظون أمامها بكلمات جنسية خادشة للحياء، قبل أن يقوم أحدهم بخلع ملابسه ومطاردتها وهو عارٍ، حتى تمكن المارة من إنقاذها.

في حين طالب ناشطون بسرعة تحديد هوية الجناة وضبطهم.

وخلال ساعات قليلة تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية التورطين وضبطهم، إذ أعلنت وزارة الداخلية أنها رصدت الفيديو على إحدى الصفحات في "فيسبوك".
 
 
 
 
وذكرت أنه بالفحص والتعامل الفني وتتبع خط السير، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج شرق القاهرة، مضيفة أنه وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

كما أوضحت أن المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق.(العربية)



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