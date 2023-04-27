فيديو خادش.. تحرّش بسائحة وخلع ملابسه أمامها في الشارع (صور)

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أحدثت مشاهد تحرش صدمة في الشارع المصري، بعدما شوهد شاب يلاحق سائحة أجنبية مع اثنين من زملائه، ثم يهم بخلع ملابسه وسط الشارع في ميدان التحرير بالقاهرة.وقد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط الشاب وزملائه لمضايقتهم السائحة الأجنبية.وكان فيديو انتشر على مواقع التواصل أظهر 3 شبان يلاحقون الفتاة أثناء سيرها في أحد شوارع القاهرة، ويتلفظون أمامها بكلمات جنسية خادشة للحياء، قبل أن يقوم أحدهم بخلع ملابسه ومطاردتها وهو عارٍ، حتى تمكن المارة من إنقاذها.في حين طالب ناشطون بسرعة تحديد هوية الجناة وضبطهم.وخلال ساعات قليلة تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية التورطين وضبطهم، إذ أعلنت وزارة الداخلية أنها رصدت الفيديو على إحدى الصفحات في "فيسبوك".