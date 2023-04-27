الهدنة الهشة في السودان لم تدم.. الخروقات مستمرة والخطر يتهدد الجميع

Advertisement

لم تدم هدنة وقف النار طويلاً في السودان، القتال تجدد في الجنينة غربي دارفور بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع.وتكررت خروقات الهدنة الأخيرة المتفق عليها بين الطرفين، بعد 12 يوما من بدء أعمال العنف.حيث تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس.ودارت المواجهات قرب مقر قيادة القوات المسلحة، ومنطقة شرق مطار الخرطوم، وفي منطقة كافوري بالخرطوم بحري.كما دارت معركة بين الجيش وقوات الدعم السريع على أطراف العاصمة، رغم أن الجيش أبدى استعداده لتمديد وقف إطلاق النار.وتسببت المعارك التي بدأت في 15 نيسان الجاري، في مقتل 512 شخصا على الأقل وإصابة نحو 4200 آخرين وفقا لوزارة الصحة السودانية، فضلا عن تدمير مستشفيات والحد من توزيع المواد الغذائية في الدولة الشاسعة التي يعتمد ثلث سكانها البالغ عددهم 46 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية.كما نفذ الجيش طلعات جوية في أم درمان والخرطوم.ذخائر لم تنفجرفي حين حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من وجود ذخائر لم تنفجر في عدد من الأحياء السكنية بالخرطوم.كما أشار في بيان نشر على موقعه الرسمي إلى رصد قتال بالخرطوم بحري وأم درمان، فضلاً عن تصاعد العنف بغرب دارفور، رغم هدنة الـ 72 ساعة التي من المتوقع أن تمدد مساء اليوم أيضاً، بناء على اقتراح "إيغاد". ولفت إلى أنه على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار الجديد لمدة 72 ساعة، والذي دخل حيز التنفيذ في منتصف ليل 24 أبريل، استمرت الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع خلال اليومين الماضيين.فيما نبه إلى انتشار تقارير لم يتم التحقق منها عن وجود ذخائر غير منفجرة في بعض المناطق السكنية بالخرطوم.بالتزامن، سمعت أصوات مضادات أرضية لقوات الدعم السريع في العاصمة.مبادرة "ايقاد"وكان الجيش السوداني، قد أعلن مساء أمس، موافقته على مبادرة المنظمة الإقليمية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا "إيقاد" من أجل وقف إطلاق النار بين قواته التي يرأسها عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، أثيرت العديد من التساؤلات حول تلك المبادرة.فما الذي تضمنته؟تضمنت تلك المبادرة مقترحات مقتضبة لحل الأزمة الحالية المشتعلة في السودان. ونصت على تمديد الهدنة الحالية التي تنتهي اليوم الخميس، مدة 72 ساعة إضافية.كما شملت دعوة إلى الطرفين المتحاربين من أجل إرسال ممثلين عنهما أو مبعوث عسكري إلى جوبا عاصمة جنوب السودان المجاورة لإجراء محادثات بينهما.وبحسب بعض المصادر المطلعة فإن إيقاد طلبت من الطرفين إرسال مندوبيهم إلى جوبا يوم الجمعة المقبل، وسط ترجيحات بأن يكون الفريق شمس الدين كباشي ممثلا للجيش، وفق ما نقلت صحيفة "سودان تربيون".وفيما أعلن الجيش موافقته المبدئية على تلك المبادرة، لا يزال الدعم السريع يلوذ بالصمت أقله علناً.أما الساعون لتلك المبادرة أو الاقتراح، فهم رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي.