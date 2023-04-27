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عربي-دولي

مفاجأة في وثيقة عام 1963 عن "الهواتف المحمولة".. ما قيل فيها غير متوقع!

Lebanon 24
27-04-2023 | 07:30
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توقعت صحيفة صادرة في عام 1963 شكل الهواتف المحمولة الحالية، بحسب ما تظهر منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نسخة صادرة في شهر نيسان من عام 1963، نشرت صحيفة "مانسفيلد نيوز جورنال" الأميركية، مقالاً مع صورة لجين كونراد، تحمل في يدها ما يشبه الهواتف المحمولة التي انتشرت في العصر الحديث.

وتقول المادة المنشورة آنذاك، إن الهواتف المحمولة في الجيوب ستصبح واقعاً، لكن ليس في المستقبل القريب، إذا إنها لا تزال في طور التجربة والتعديل.
 
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ويتابع المقال، نقلا عن فريدريك هونستمان، بأن العاملين في المدينة سيتمكنون في المستقبل من حمل الهواتف في جيوبهم، والرد عليها من أي مكان.

ولم يعرف الناس الهواتف المحمولة إلا في ثمانينات القرن الماضي، أي بعد أكثر من 20 عاماً على نشر المقال.

وحول ميزات الهواتف المستقبلية، قالت الصحيفة إنها ستكون مزودة بمكبرات صوت، وإذا كان الشخص مشغولا بأمر ما، فيمكنه الحديث عبر مكبر الصوت، كما تنبأت الصحيفة بأن الهواتف ستكون قادرة على عرض الصور أيضا.

وتحدث المقال أيضاً عن مكالمات الفيديو، أو بشكل أدق "تلفزيون الهاتف"، الذي سيكون قادراً على عرض الحفلات من الأماكن البعيدة، وخاصية تسجيل المكالمات أيضاً.

والشهر الماضي، أقرّ المهندس الأميركي مارتن كوبر، الذي اخترع الهاتف النقّال قبل 50 عاماً، بأن هذه الأجهزة التي ابتكرها باتت تطرح مشكلة تتمثل في أن الناس يمضون الكثير من الوقت في استخدامها.

ويقول "أبو الجوّال" إن القدرات الكامنة للهواتف المحمولة غير محدودة، ويمكن أن تساعد يوما في القضاء على الأمراض، لكنه يرى أن الناس أصبحوا ربما مدمنين عليها نوعا ما.

وقال المخترع البالغ 94 عاماً، في مكتبه في ديل مار بولاية كاليفورنيا: "تصدمني رؤية الناس يعبرون الشارع وينظرون إلى هواتفهم المحمولة. لقد فقدوا عقولهم". ويضيف ممازحاً: "عندما تدهس السيارات بعض الأشخاص، سيفهمون ذلك".

ويضع كوبر ساعة "آبل" المتصلة بالإنترنت على معصمه، ويحمل أحدث أجهزة "آي فون"، وهو يشتري موديلات الهواتف الجديدة، ويتعمق في اختبار قدراتها، لكنه يعترف بأن ملايين التطبيقات المتاحة تجعل المرء يشعر بالدوار.

ويقول: "لن أتمكن أبداً من معرفة كيفية استخدام الهاتف المحمول بالطريقة التي يستخدمه بها أحفادي وأبناء أحفادي".

وعرف المهندس السابق أن الهواتف المحمولة ستغير العالم ذات يوم، مع أنه لم يكن يتخيل كل شيء يمكنها فعله، ويقول: "كنا نعلم أن الجميع سيمتلكون يوما ما هاتفاً محمولاً. ها قد بلغنا هذه الدرجة تقريباً". (عربي21)

عربي-دولي

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