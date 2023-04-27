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عربي-دولي

مأساة صحيّة في السودان.. الحرب تضرب المستشفيات

Lebanon 24
27-04-2023 | 08:30
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في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها السودان، يعاني القطاع الصحي من نقص الإمكانيات الطبية وإغلاق عدد كبير من المستشفيات.

وبحسب تقارير رسمية صدرت، الخميس، فقد خرجت 60 مستشفى عن الخدمة، في حين تعرض العديد منها للقصف أو الإخلاء القسري.
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وأضافت التقارير أن 26 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي بعضها يقدم الإسعافات الأولية فقط وهي مهددة بالإغلاق أيضاً نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.

وأعلنت نقابة أطباء السودان، الأربعاء، أن 72% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة.

وأضافت النقابة أنه من أصل 82 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات يوجد 59 مستشفى متوقفة عن الخدمة، و23 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي وهي مهددة بالإغلاق أيضا نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.

ووصفت رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، هبة عمر، في لقاء مع "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق عن الوضع الصحي في البلاد، الوضع الصحي في السودان بأنه "متدهور للغاية وغير مطمئن"، مرجعة ذلك على عدد من الأمور تشمل:

- النقص الكبير في الكادر الطبي.
- صعوبة الوصول للمستشفيات لأن القتال بالشوارع مع استمرار إطلاق النار وكذلك استخدام الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي ما يعيق حركة تنقل الكوادر الطبية.
- نقص في المعينات وأكياس الدم والمحاليل والمسكنات والأدوية المنقذة للحياة. (سكاي نيوز عربية)
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