فيديو مرعب لجثة معلقة بمروحة يهزّ دولة عربيّة... هل انتحرت إبنة الـ17 عاماً أم قُتِلَت؟

ورد لنا من خلال عملنا في مجال الرصد المجتمعي
ان القاصر التي تدعى ( رانيا محمد سامي )،البالغة من العمر ١٧ سنة من بغداد من ابوين منفصلين
الضحية رانية تقطن مع والدها دون اخوتها الأخرين الذين يتم علاجهم في دولة أخرى بسبب المرض
وصل لنا مقطع فيديوا مصور من قبل عائلتها وهي… pic.twitter.com/vCPG9quW4Q
— Iraqi Women Rights (@iwro_org) April 26, 2023
ورد لنا من خلال عملنا في مجال الرصد المجتمعي
ان القاصر التي تدعى ( رانيا محمد سامي )،البالغة من العمر ١٧ سنة من بغداد من ابوين منفصلين
الضحية رانية تقطن مع والدها دون اخوتها الأخرين الذين يتم علاجهم في دولة أخرى بسبب المرض
وصل لنا مقطع فيديوا مصور من قبل عائلتها وهي… pic.twitter.com/vCPG9quW4Q