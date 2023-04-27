Advertisement

عربي-دولي

فيديو مرعب لجثة معلقة بمروحة يهزّ دولة عربيّة... هل انتحرت إبنة الـ17 عاماً أم قُتِلَت؟

Lebanon 24
27-04-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1061229-638181990800978846.jpg
Doc-P-1061229-638181990800978846.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار خبر انتحار فتاة تكاد لا تبلغ الـ 17 من عمرها جدلاً واسعا بين العراقيين على مواقع التواصل، لاسيما بعد انتشار فيديو يظهر جثتها معلقة بمروحة.

فقد أقدمت المراهقة العراقية رانيا على الانتحار شنقاً بعدما علقت نفسها بمروحة بمنزل والدها في إحدى مناطق بغداد، بحسب ما نشرت صفحة "حقوق المرأة العراقية" على تويتر. وأفادت الصفحة في بيان، بأنه وصلها مقطع فيديو للحادثة من قبل عائلة الفتاة التي كانت تعيش مع والدها دون إخوتها الآخرين الذين يتم علاجهم في دولة أخرى بسبب المرض.

كما أشارت إلى أن العائلة "ادعت أنها انتحرت دون توضيح الأسباب"، إلا أنها اعتبرت أن "التمثيل واضح في المقطع المصور، وأن الانفعال مفتعل من قبلهم".

كذلك اتهمت المنظمة الحقوقية العائلة بـ"تزيف الحقيقية من خلال القطعة التي تم رفقها على باب المنزل بأنها تعرضت لصعقة كهربائية أدت لإنهاء حياتها". وذكرت أن مصدراً لم يكشف عن اسمه، قال إن هناك ملابسات عديدة حول حياة الضحية منها أنها "منعت مراراً وتكراراً من زيارة والدتها أو الاتصال بها، ومن إكمال تعليمها".

وأضاف أن الضحية طالبت كثيراً بالانتقال للإقامة مع والدتها، إلا أن طلبها قوبل بالرفض حيث تعرضت للتهديد مسبقاً من عمها بسبب تنقل الفتاة لبيت أعمامها الآخرين.

كذلك أشار إلى تعدد الأقوال حول طريقة وفاتها، لافتاً إلى أن "تقرير الطب العدلي إلى الآن لم يصدر متحججين بالسمعة والشرف".

فيما طالبت منظمة "حقوق المرأة العراقية" باسم المدافعين والناشطين من القضاء بالتحقيق في القضية وتوضيح حقيقة ما جرى والمطالبة بالتقرير للطب العدلي وكل ما يلزم لبيان الحقيقة.

يشار إلى أن العائلة أو الجهات الرسمية على السواء لم تصدر أي بيان رسمي بخصوص الحادثة. (العربية)
 
Advertisement


عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2023-04-27
11:00 | 2023-04-27
10:30 | 2023-04-27
10:00 | 2023-04-27
09:35 | 2023-04-27
09:30 | 2023-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website