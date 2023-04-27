Advertisement

عربي-دولي

دولة عربية ستحصلُ على 100 مليون دولار من "بنك أوروبي".. من هي؟

Lebanon 24
27-04-2023 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1061240-638182005311254320.jpg
Doc-P-1061240-638182005311254320.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" أنه يدرس ضخ قرض بقيمة 100 مليون دولار لبنك مصر بهدف تمكينه من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وبحسب البنك الأوروبي للإعمار، سيدعم القرض أيضاً بنك مصر الذي يمتلك نحو 800 فرعاً ووحدة مصرفية على مستوى الجمهورية، جذب عملاء جدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
Advertisement

ويعد بنك مصر أكبر ثاني بنك على مستوى القطاع المصرفي المصري بحصة سوقية تبلغ 18.2% على مستوى الأصول و17.6% على مستوى القروض و20.1% على مستوى الودائع في نهاية أيلول 2022، بحسب البنك الأوروبي للإعمار.

وكانت الجريدة الرسمية في مصر نشرت أمس الأربعاء، قرار الرئيس بالموافقة على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 250 مليون يورو على شريحتين، لمشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2023-04-27
11:00 | 2023-04-27
10:00 | 2023-04-27
09:35 | 2023-04-27
09:30 | 2023-04-27
09:08 | 2023-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website