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عربي-دولي

كم بلغ عدد الدبابات التي قدّمها "الناتو" لأوكرانيا منذ بدء الحرب؟

Lebanon 24
27-04-2023 | 11:00
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كشف الأمين العام لحلف "الناتو" الدفاعي ينس ستولتنبرغ، الخميس، أن دول الحلف وشركاؤها قدّمت 230 دبابة و1550 آلية مدرّعة لأوكرانيا منذ بدء الحرب الأوكرانية.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل: "أرسل حلفاء وشركاء مجموعة الاتصال برئاسة الولايات المتحدة 230 دبابة و1550 آلية مدرّعة وكميات كبيرة من الذخائر لأوكرانيا، أي 98 بالمئة من المعدات الموعودة لتجهيز تسعة ألوية مدرعة جديدة".
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وأضاف: "قمنا بتدريب وتجهيز أكثر من تسعة ألوية مدرعة أوكرانية جديدة، وهذا سيضع أوكرانيا في موقف قوي لمواصلة استعادة الأراضي المحتلة".

زيارة ستولتنبرغ

قبل عدة أيام، صرح مسؤول بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ زار أوكرانيا لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي.

وكان ستولتنبرغ زار كييف قبل العملية العسكرية الروسية، إلا أن هذه هي زيارته الأولى أثناء الحرب، في تأكيد على الالتزامات طويلة الأمد للحلف بالدفاع عن استقلال أوكرانيا.

وثائق البنتاغون

وتضمنت الوثائق المسربة من وزارة الدفاع الأميركية معلومات تحدثت عن سعي "الناتو" لتدريب وتسليح القوات الأوكرانية قبل هجوم الربيع.

وأفادت تقارير غربية، أن مجموعة من الوثائق المسربة التي توضح بالتفصيل الخطط المتعلقة بالهجوم العسكري الأوكراني في الربيع والتي يتم تداولها عبر الإنترنت، تشير ضمنًا إلى وجود جنود فرنسيين في ساحة المعركة.

لم يتوقف عند هذا الحد، إذ كشفت إحدى الوثائق التي صُنفت بعلامة "سري للغاية" أن فرقة صغيرة لا تتخطى 100 فرد من العمليات الخاصة لأعضاء الناتو، فرنسا وأميركا وبريطانيا ولاتفيا، كانت نشطة بالفعل في أوكرانيا على الأرض.
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