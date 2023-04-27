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عربي-دولي
الإنتخابات الرئاسيّة... بدء تصويت الأتراك في الخارج
Lebanon 24
27-04-2023
|
07:58
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بدأ ملايين الأتراك المقيمين بالخارج في التصويت، في الانتخابات الوطنية التي ستقرر ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيحكم تركيا لفترة ولاية أخرى أم لا.
وبحسب وكالة الأسوشيتد برس، فقد بدأ الاقتراع في الخارج وسط مخاوف تتعلق بصحة أردوغان، بعد أن اضطر إلى إلغاء فعاليات انتخابية يومي الأربعاء والخميس.
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غير أنه من المقرر أن يحضر أردوغان احتفالا يوم الخميس عبر تقنية الفيديو بمناسبة افتتاح أول محطة للطاقة النووية في تركيا.
ومن بين أكبر مجموعات الناخبين في الخارج؛ 1.5 مليون تركي يقيمون في ألمانيا، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 16 مركز اقتراع بجميع أنحاء البلاد حتى 9 أيار.
ولن يبدأ التصويت في تركيا نفسها حتى 14 أيار المقبل.
وخلال الانتخابات السابقة قبل 5 سنوات، دعمت أغلبية كبيرة من الناخبين الأتراك في ألمانيا أردوغان.
ومن غير الواضح ما إذا كان أردوغان سيحصل على نفس مستوى الدعم منهم هذا العام.
وتظهر استطلاعات الرأي في تركيا تقدما طفيفا لمنافس أردوغان الرئيسي، زعيم حزب المعارضة من يسار الوسط كمال كليغدار أوغلو، المدعوم من تحالف الأمة متعدد الأحزاب. (سكاي نيوز)
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