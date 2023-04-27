تحذير من معمل شهير في السودان... فيه فيروسات خطيرة!

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مع مواصلة الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثالث عشر، جددت الصحة العالمية تحذيرها من خطورة الوضع المحيط بالمختبر الوطني للصحة، الذي يعرف محلياً بمعمل "ستاك".ونبه أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، في بيان اليوم الخميس إلى أن هذا المختبر يحتوي على مسببات أمراض مثل الحصبة والكوليرا والسل المقاوم لأدوية متعددة، فضلا عن فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاحات، ومواد خطرة أخرى.كما أكد أن المنظمة العالمية التابعة للأمم المتحدة قلقة إزاء احتمال إساءة تعامل الأفراد غير المدربين مع هذه العينات المُعدية، ما يعني إصابة أنفسهم ثم انتقال الإصابة إلى غيرهم.ولفت إلى أن المختبر الوطني محتل تحت قوة السلاح.إلى ذلك، حذر من أن الهجمات على البنية التحتية الصحية بالسودان في تصاعد، مضيفة أن أطراف النزاع تحتل المستشفيات بالخرطوم.وختم مناشداً بشكل عاجل كافة الأطراف المتحاربة إلى الإخلاء الفوري لجميع المرافق الصحية. (العربية)