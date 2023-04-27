واشنطن: يجب منع فاغنر من زعزعة استقرار السودان

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مسؤولة بالوزارة بحثت مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ضرورة منع الجهات الخارجية، ومن بينها مجموعة "فاغنر" من زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها بمن فيهم السودان.كما ذكرت الخارجية في بيان اليوم الخميس، أن مساعدة الوزير لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ناقشت أيضا في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش تأثير أعمال العنف في السودان على أمن المنطقة.وأوضح مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية على تويتر أن الولايات المتحدة تدعم بقوة الجهود الرامية لإنهاء العنف في السودان والحيلولة دون انتشاره في المنطقة. (العربية)