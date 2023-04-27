وزير تركي يكشف حالة إردوغان الصحية... ماذا أعلن؟

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أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه عن الحالة الصحية الأخيرة للرئيس، رجب طيب إردوغان، موضحا أنه "بحالة جيدة"، بعدما أصيب بالتهاب في المعدة والأمعاء.وقال قوجه بينما كان يلقي خطابا في مدينة قونية، يوم الخميس: "لقد كنت معه هذا الصباح. يبعث بالكثير من التحيات إليكم جميعا. الحالة الصحية لرئيسنا جيدة".وتابع قوجه بينما شدد على أن "الجميع فضوليون بشأن صحة الرئيس التركي": "انخفض تأثير التهاب المعدة والأمعاء، وسيواصل برامجه في أسرع وقت ممكن. ويشكر كل مواطنينا الذين بعثوا إليه بالتمنيات الطيبة". (الحرة)