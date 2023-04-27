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عربي-دولي

البحرية الأميركية: إيران تحتجز ناقلة نفط في خليج عمان

Lebanon 24
27-04-2023 | 11:30
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قالت البحرية الأميركية، إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال في خليج عمان.

وأفاد الأسطول الخامس بأن السفينة تحمل اسم Advantage Sweet، مشيرا إلى أن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة خلال عملية الاستيلاء".
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وشدد على أن "تصرفات إيران تتعارض مع القانون الدولي وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين"، داعيا إيران إلى "الإفراج عن ناقلة النفط على الفور".

وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية من MarineTraffic.com أن السفينة موجودة في خليج عمان شمال العاصمة العمانية مسقط، وكانت قد أتت من الكويت وأدرجت وجهتها على أنها مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأميركية. (روسيا اليوم)
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