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عربي-دولي

الخارجية الروسية استدعت كبير موظفي السفارة الأميركية... ما السبب؟

Lebanon 24
27-04-2023 | 16:59
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استدعت الخارجية الروسية كبير موظفي السفارة الأميركية في موسكو احتجاجا على عدم منح تأشيرات للوفد الصحفي الروسي المرافق لوزير الخارجية سيرغي لافروف.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تلقى كبير موظفي البعثة الدبلوماسية الأميركية في موسكو، الذي تم استدعاؤه إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية في 27 نيسان، إخطارا رسميا احتجاجا على الإجراءات الاستفزازية للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، والتي عطلت إجراءات منح التأشيرات لممثلي وسائل الإعلام من الوفد الصحفي المرافق لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الذي كان من المفترض أن يرافقه في رحلة إلى نيويورك في إطار تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي".
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وأكد بيان الخارجية أن "مثل هذا التخريب والإجراء الذي يهدف إلى منع العمل الصحفي الاعتيادي لن يمر دون رد". (روسيا اليوم)
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