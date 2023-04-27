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عربي-دولي

أول ظهور بعد الوعكة.. أردوغان بوجه شاحب وعينين منتفختين

Lebanon 24
27-04-2023 | 12:42
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ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس بعد غياب ليومين بداعي المرض، عبر رابط فيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
 
وبدا الرئيس البالغ 69 عاماً شاحباً وعيناه منتفختان، وقد جلس خلف مكتبه أثناء مراسم عبر الإنترنت لتدشين محطة للطاقة النووية قامت روسيا ببنائها.
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وكان أردوغان قد ألغى أنشطته الانتخابية، أمس الأربعاء، بسبب إصابته بوعكة صحية خلال بث مباشر.

في السياق، نفى المسؤولون الأتراك شائعات تم تداولها على الإنترنت تزعم أن أردوغان يعاني من مرض خطير وجرى نقله إلى المستشفى، وفق ما نقلته "أسوشييتد برس".
 
وكتب مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، على تويتر "نرفض رفضا قاطعا مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها في ما يتعلق بصحة الرئيس أردوغان".

بينما كتب عمر جليك، وهو عضو بارز آخر في الحزب الحاكم، قائلا "لا يزال رئيسنا يؤدي مهامه. وبعد فترة راحة قصيرة، سيواصل برنامجه". (العربية) 
 
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