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عربي-دولي

بعد فترة انقطاع.. تونس تعين سفيرا لها في دمشق

Lebanon 24
27-04-2023 | 13:15
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عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس محمد المهذبي سفيرا لبلاده في دمشق، بعد انقطاع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ بدء النزاع في سوريا.

وتسلم المهذبي أوراق اعتماده من سعيّد على ما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان.
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ويأتي التعيين إثر زيارة قام بها الأسبوع الفائت وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى تونس.

وكانت دمشق أعلنت عزمها تعيين سفير لها في تونس إثر مبادرة الرئيس التونسي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين التي انقطعت منذ بداية النزاع في سوريا. (سكاي نيوز عربية) 
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