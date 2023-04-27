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عربي-دولي

المعارك تمتد لدارفور.. ومساعٍ لهدنة خامسة

Lebanon 24
27-04-2023 | 17:10
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احتدمت المعارك في العاصمة الخرطوم، بين الجيش، الذي وافق مبدئياً على مبادرة إفريقية لإجراء محادثات، وقوات الدعم السريع، التي أبدت انفتاحها على جهود السعودية لحل الأزمة.
في آخر أيام الهدنة الرابعة بين قائد الجيش السوداني الجنرال عبدالفتاح البرهان، وزعيم قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو "حميدتي"، شهدت الخرطوم لليوم الثالث عشر قصفاً جوياً وهجمات متبادلة بمختلف أنواع الأسلحة بين العسكريين المتنافسين، كما احتدم القتال بينهما في إقليم دارفور المضطرب، في وقت لاذ عشرات الآلاف بالفرار إلى إفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وجنوب السودان.
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ومع تكثيف الولايات المتحدة جهودها لتمديد وقف إطلاق النار بين الفرقاء العسكريين، أعلن الجيش ليل الأربعاء- الخميس موافقة قائده البرهان مبدئياً على مبادرة للمنظمة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) بتكليف رؤساء جنوب السودان، وكينيا، وجيبوتي بالعمل على حل الأزمة الحالية.
وأوضح الجيش السوداني أن المبادرة شملت "تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة إضافية"، و"إيفاد ممثل عن القوات المسلحة وآخر عن الميليشيا المتمردة إلى جوبا بغرض التفاوض".
ولم ترد بعد قوات الدعم السريع على مقترح تكتل شرق إفريقيا، واتهمت قوات الدعم الجيش بمهاجمتها أمس ونشر شائعات كاذبة دون الإشارة إلى المبادرة. وخلافاً، لتأكيد وزير خارجية جنوب السودان دينق دلو موافقة البرهان وحميدتي على دعوة رئيسه سلفا كير لإجراء لقاء بينهما لحل الأزمة الراهنة، نفت وزارة الخارجية السودانية صحة دخول الجيش في حوار مع قوات الدعم السريع، مؤكدة أنها تواصل خرق الهدنة بتعديها على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ولا خيار لها سوى الاستسلام.
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