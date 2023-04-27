الغانم يدعو إلى عقد جلسة تشريعية ويطالب الحكومة بالإمتثال

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قالت أوساط سياسية كويتية إن "رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ومن خلفه أجنحة داخل الأسرة الحاكمة، يعملان على إعادة خلط الأوراق مجددا والالتفاف على إعلان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اعتزامه حل مجلس الأمة (البرلمان) العائد، محذرة من أن هذه الأطراف تدفع باتجاه خلق أزمة دستورية قد تصعب معالجتها لاحقاً".وأوضحت أن "إصرار الغانم على عقد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل، هو خطوة جديدة من قبله للمناورة، وعملية توظيف لبعض الثغرات ومن بينها عدم صدور حتى اللحظة مرسوم أميري يقضي بحل مجلس 2020".ولفتت إلى أن "ما يجري يعكس احتداد الصراع بين شقين: الأول يتصدّره الغانم، ويضمّ شيوخاً من الأسرة الحاكمة، والثاني رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي يحوز دعم قوى المعارضة.