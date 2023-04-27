أميركا لرعاياها في السودان: غادروا الآن

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة الأميركية تستبعد أي تحسن للوضع في السودان، وناشد الأميركيين المغادرة في غضون 48 ساعة".

وأضاف: "قلقون حيال انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان والوضع قد يتفاقم في أية لحظة".

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