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عربي-دولي

أميركا لرعاياها في السودان: غادروا الآن

Lebanon 24
27-04-2023 | 19:00
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قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة الأميركية تستبعد أي تحسن للوضع في السودان، وناشد الأميركيين المغادرة في غضون 48 ساعة".
وأضاف: "قلقون حيال انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان والوضع قد يتفاقم في أية لحظة".
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