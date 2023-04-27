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رحّب أعضاء "الآلية الثلاثية" و"دول الرباعية" بالإعلان الصادر عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 72 ساعة إضافية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء في بيان، مشترك للآلية الثلاثية ودول الرباعية، دعا إلى تنفيذ الاتفاق بالكامل.وذكرت الوكالة أن البيان رحب باستعداد الأطراف السودانية للانخراط في حوار من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.وأشار البيان إلى أن "هذه المرحلة الديبلوماسية الأولية ستساهم في وقف دائم للأعمال العدائية والترتيبات الإنسانية مما سيسهم في تطوير خطة لخفض التصعيد على النحو المبين في بيان الاتحاد الأفريقي الصادر في ال 20 نيسان الجاري والذي أقرته جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والترويكا والشركاء الآخرين".