عداد الضحايا يرتفع والازمة الانسانية تتأزم... كيف يبدو المشهد اليوم في السودان؟

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كما اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.وعلى الرغم من استمرار الاشتباكات، قال الجيش السوداني اليوم إن الأيام القادمة ستشهد انفراجا كبيرا في الأوضاع على الأرض، مضيفا أن الموقف العسكري داخل الخرطوم وخارجها مستقر جدا باستثناء ولاية غرب دارفور.وقبيل انتهاء الهدنة، كشف الجيش السوداني أنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى العاصمة، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع في أم درمان والخرطوم تحاول نقل عملياتها إلى منطقة شرق النيل.وفي مقابل التعزيزات التي استقدمها الجيش من مدن عدة تحسبا لجولة جديدة من القتال، جلب الدعم السريع بدوره قوات إضافية من المناطق الغربية والجنوبية الغربية.وفي غضون ذلك، ترتفع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي بدأت في 15 نيسان الجاري، في حين تتواتر التحذيرات من كارثة إنسانية.وتشهد الأوضاع الإنسانية مزيدا من التدهور في ظل نقص حاد في المواد الأساسية وانقطاع للكهرباء والمياه عن مناطق عدة بالخرطوم.وفي الوقت، نفسه يتواصل نزوح السودانيين بالآلاف نحو بلدان مجاورة بينها تشاد التي تفيد تقديرات بأن 20 ألف سوداني لجؤوا إليها.وبالتوازي، يتواصل إجلاء الرعايا الأجانب من السودان، لا سيما عبر مطار وميناء مدينة بورتسودان، وذلك وسط مخاطر أمنية متزايدة.سياسيا، تنشط الدبلوماسية إقليميا ودوليا في محاولة لدفع طرفي الصراع في السودان إلى التفاوض والتوصل إلى حل ينهي المواجهة التي حذرت الأمم المتحدة من أنها قد تمتد إلى دول في المنطقة.وقد أعلن الجيش السوداني موافقة قائده عبد الفتاح البرهان المبدئية على مبادرة من منظمة "إيغاد" (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا) تضمنت مقترحات لحل الأزمة الحالية، في حين لم يصدر أي تعليق من الدعم السريع.وحسب الجيش السوداني، فإن المقترحات تتضمن تمديد الهدنة 72 ساعة وإيفاد ممثلين عن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى عاصمة جنوب السودان (جوبا) للتفاوض.واستبعد وزير خارجية جنوب السودان دينق داو أي حوار مباشر في الوقت الراهن بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).بدورها، تجري واشنطن اتصالات مع طرفي الصراع ومع الاتحاد الأفريقي سعيا لتمديد الهدنة لفسح المجال أمام التخفيف من الأزمة الإنسانية.(الجزيرة)