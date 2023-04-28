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عربي-دولي

هرب أم على رأس عمله؟.. أين وزير الدفاع السوداني؟

Lebanon 24
28-04-2023 | 00:30
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بعدما تداولت صفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر زعم هروبه، تدخلت وزارة الدفاع في السودان لتنهي اللغط.
فقد نفت الوزارة في بيان، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية عن مغادرة وزير الدفاع الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين إلى مسقط رأسه بشمال كردفان.
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وأكدت وجوده بالخرطوم ومتابعته للأحداث الجارية بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش، وفق بيانها.

كما نقلت وكالة السودان للأنباء عن بيان للوزارة أن وزير الدفاع يؤكد قدرة القوات المسلحة في الحفاظ على سيادة الوطن ومكتسباته، وفقا للبيان.

وأضافت الوزارة في البيان أن وزير الدفاع أشاد بالإنجازات التي تمت فيما يخص الترتيبات الأمنية وانخراط جميع الحركات المسلحة داخل القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى للعمل جنباً إلى جنب معها للدفاع عن تراب الوطن وحمايته من كل المهددات.
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