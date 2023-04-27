الجيش الأميركي يعلن تحطم مروحيتين خلال تدريبات في ألاسكا

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أعلن الجيش الأميركي أن طائرتين مروحيتين هجوميتين تابعتين له تحطمتا خلال مشاركتهما في تدريبات عسكرية في ألاسكا الخميس، في ثاني حادث من نوعه بأقل من شهر.وأفاد بيان للفرقة 11 المحمولة جواً في الجيش الأميركي إن مروحيتين من طراز "آي أتش-64 آباتشي" تحطمتا اليوم "بالقرب من هيلي في ألاسكا خلال عودتهما من رحلة تدريبية، وقد توجهت فرق الإنقاذ إلى الموقع".وأضاف البيان أن "الحادث قيد التحقيق وسيتم الكشف المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة"، مشيرا إلى عدم توافر معلومات فورية عن حالة الطيارين.