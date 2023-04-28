مشهد مؤثر.. مُراسلة تلفزيونية تتفاجأ على الهواء بخالها العائد من السودان (فيديو)

فوجئت مراسلة شبكة "سكاي نيوز" البريطانية يسرا الباقر بخالها، الذي كان من بين من تم إجلاؤهم من السودان إلى جدة.



وبينما كانت المراسلة تؤدي عملها في تغطية وصول دفعة جديدة من المجلين إلى جدة قادمين من السودان، الذي يشهد صراعا منذ أسبوعين بين الجيش وقوات الدعم السريع، وجدت خالها بين العائدين.



وفي مقطع فيديو عفوي، كانت يسرا تتحدث إلى مرافق لها قائلة بالإنكليزية: "ربما نحتاج إلى إجراء مقابلة أخرى"، قبل أن تضيف بلهفة: "يا إلهي هذا خالي".



وعلى الفور اتجهت المراسلة إلى خالها محسن، وهو جراح سوداني يحمل الجنسية الأميركية أيضا، واحتضنته ثم دار بينهما حوار سريع ومؤثر باللهجة السودانية.



وبدت الصحفية في الفيديو تقول: "خالي محسن. الحمد لله على السلامة. لم أعرف أنك أتيت"، ليرد عليها قائلا: "تحركنا أمس".

'I didn't know that you came here.'



As evacuees arrive in Jeddah from Sudan, Sky's @YousraElbagir, finds her uncle in the crowds. Mohsin, a Sudanese-American surgeon, boarded a ship in Port Sudan to escape the fighting in Khartoumhttps://t.co/hihS4akeuZ pic.twitter.com/u8m0m5RvLv — Sky News (@SkyNews) April 27, 2023 Advertisement

وأضافت يسرا التي لم تتمالك دموعها: "ما إحساسك؟"، ليرد خالها قائلا: "الحمد لله رب العالمين. يعطيكم العافية".



وأخبرته المراسلة أنها ستبلغ أهلها أنه وصل سالما إلى جدة، وأضافت بتلقائية: "سأبلغ والدتي. سنتجمع في السودان إن شاء الله".



وفر عشرات الآلاف من السودان على مدار الأيام الماضية، هربا من الصراع الدائر منذ 15 نيسان الجاري بين الجيش وقوات الدعم السريع.(سكاي نيوز)





