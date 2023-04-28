بعد وصفه بـ "النعسان".. ترامب يسخر مُجدداً من بايدن ويقلده: أين أنا.. كيف أخرج؟ (فيديو)

من جديد، صوّب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على خصمه اللدود، الرئيس الحالي، جو بايدن. فبعد أن كان يصفه بالنعسان، بدأ يصوب نيرانه اليوم على "قدراته العقلية".



فقد سخر خلال تجمع انتخابي لأنصاره في نيوهامبشر بنيو إنغلاند في شمال شرقي الولايات المتحدة، من تصرفات الرئيس الحالي، مذكراً بضياعه وارتباكه خلال العديد من المناسبات.



وناشد خصمه الديمقراطي، قائلاً: بالله عليك ألا يمكنك أن تقف وتعلن جدياً أنك مرشح.



أريد أن أخرج من أين؟

كما أضاف مقلداً حركات بايدن وصوته: آه أريد أن أخرج من أين.. أين أنا؟".

Donald Trump imitates Joe Biden getting lost on stage 🤣 pic.twitter.com/5l29RS0rcc — ALX 🇺🇸 (@alx) April 27, 2023 Advertisement

وكان ترامب هاجم بايدن بشكل لاذع أيضا عبر حسابه في سوشيال تروث، معتبرا أن الفيديو الذي أعلن عبره بايدن الترشح جهز ومنتج مسبقًا، بل أعيد تصويره 7 مرات للحصول على نتيجة "مقبولة للنشر".



كما اعتبر أن الرئيس الديمقراطي يشكل خطرًا على الديمقراطية، لأنه غير كفؤ ولا يعرف كيف يُدير البلاد، وفق تعبيره. وقال: "دولتنا الآن في حالة تدهور خطير، وقد فقدت طريقها".



إلى ذلك، رأى أن "شخصاً عديم الجدوى يقود الأميركيين حالياً"، وفق تعبيره.



لكنه تعهد بالفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024 و"جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، وهو شعار حملته الانتخابية الذي يردده في كافة تجمعاته الحالية والسابقة.



يشار إلى أن ترامب وبايدن كانا أعلنا مؤخراً ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقبلة في مشهد سيعيد إذا تحقق، السيناريو عينه الذي شهده الأميركيون في الانتخابات الماضية 2020 التي فاز فيها بايدن.(العربية)





