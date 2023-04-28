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عربي-دولي

تعرضت لاعيرة نارية.. هجوم على سفينة قبالة اليمن

Lebanon 24
28-04-2023 | 00:23
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قالت وكالة عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة، إنها تلقت تقارير عن تعرض سفينة لهجوم إلى الجنوب من بلدة نشطون الساحلية اليمنية.

وذكرت الوكالة، في بيان، أن أعيرة نارية أطلقت على السفينة، مضيفة أنه شوهدت أيضاً 3 قوارب على متن كل منها 3 أو 4 أشخاص.
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