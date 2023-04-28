Advertisement

عربي-دولي

باعت ابنتها لصديقها لشراء المخدرات فاغتصبها وقتلها.. وكاميرا وثقت ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
28-04-2023 | 01:24
A-
A+
Doc-P-1061455-638182674506888830.png
Doc-P-1061455-638182674506888830.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في جريمة مروعة، وثقت لقطات كاميرا مراقبة في بارغواي، فتاة أخذت وتعرضت للاغتصاب والقتل بعد أن باعتها والدتها لشراء المخدرات.

وبدأت الحادثة البشعة عندما باعت الأم أوريليا ساليناس، البالغة 42 عاماً، ابنتها لوز مايدا، البالغة من العمر ثلاثة أعوام، إلى صديقها تاجر المخدرات مقابل ما قيمته 10 جنيهات إسترلينية من الكوكايين.
Advertisement

وأظهرت اللقطات صديق ساليناس وهو يحمل الفتاة الصغيرة بعيداً بين ذراعيه في الساعات الأولى من الصباح، وفقاً لتقرير نشرته "ذا صن" البريطانية.

فيما التقط الفيديو اللحظات الأخيرة للطفلة قبل أن يتم اغتصابها وقتلها، وقالت التقارير إنها كانت ترتدي غالباً فستاناً أزرق مطبوعاً عليه شخصيات ديزني فروزن.

حاولت الهرب

وبيّن المقطع البشع الفتاة البريئة وهي تحاول جاهدة للابتعاد عن صديق والدتها وهو يهرب بها من المنزل.

بينما يسير الرجل في طريق والطفلة متدلية على كتفه، حيث يمكن رؤيته وهو يصفعها بيده لمنع تململها.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على ارتكاب الجريمة المروعة، اكتشف الجيران المرعوبون جثة الفتاة الصغيرة في منزل مهجور.

وعثر على جثتها مغطاة بقميص ووضعت فوق سرير بعد اغتصابها وقتلها.

قتلت خنقاً
وأشارت التقارير الأولية عن القضية إلى أن الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات كانت قد تعرضت للخنق.

في حين حاول السكان المحليون الغاضبون قتل ساليناس بدون محاكمة أثناء اعتقالها بعد أن اعترفت للشرطة بتورطها في قتل ابنتها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صديقها اعترف في وقت لاحق بارتكاب جريمة القتل.(العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2023-04-28
02:00 | 2023-04-28
01:44 | 2023-04-28
01:30 | 2023-04-28
00:30 | 2023-04-28
00:23 | 2023-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website