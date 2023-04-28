الحرب في أوكرانيا... هجمات مكثفة ومسعى روسي لتخليد الغزو

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أفاد مسؤولون أوكرانيون، الجمعة، أن ضربات صاروخية استهدفت مدنا عدة ليلا، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن إنشاء "متاحف" ترصد أحداث غزو قوات الكرملين للجارة الغربية.وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية مدينة دنيبرو، بوريس فيلاتوف، الواقعة بوسط أوكرانيا على تطبيق تليغرام أن" شابة وطفل في الثالثة من العمر" قد قضيا في قصف روسي، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي النيران مشتعلة في مبنى سكني في مدينة أومان بوسط البلاد.كما هزت الانفجارات كييف حيث دوت صفارات الإنذار ووردت تقارير عن انفجارات في شتى أنحاء البلاد، وفقا لوكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء وتقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية أن أنباء عن وقوع انفجارات في دنيبرو وكريمنتشوك وبولتافا بوسط أوكرانيا وميكولايف في الجنوب بعد منتصف الليل.ونقلت الوكالة عن روايات على تطبيق تليغرام أن أجساما مجهولة شوهدت في السماء وهي تتجه إلى غرب البلاد أيضا.وذكرت بلدية كييف عبر تليغرام أن الدفاعات الجوية في العاصمة تمكنت من إسقاط 11 صاروخ كروز روسيا ليل الخميس الجمعة.وأضافت بلدية العاصمة: "وفقا لبيانات أولية، تم تدمير 11 صاروخ كروز في سماء كييف. وبالإضافة إلى الصواريخ، تم إسقاط طائرتين مسيرتين".وفي أومان البالغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة في وسط البلاد أظهر مقطع مصور نشرته وسائل إعلام أوكرانية مبنى سكنيا تعرض لأضرار جسيمة مع ركام على الأرض، بحسب وكالة "رويترز".وقالت زويا فوفك الناطقة باسم شرطة المنطقة عبر تليغرام "أصاب صاروخ أطلقه العدو مبنى سكنيا. ولا نزال نستوضح المعولمات حول ضحايا محتملين".وتأتي الهجمات بعد يوم من إعلان الكرملين ترحيبه بأي شيء قد يساهم في تقريب نهاية الصراع في أوكرانيا، وذلك في إشارة إلى مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء.وكانت تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيسان منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، وفقا لوكالة فرانس برس.لكن الكرملين قال إنه لا يزال بحاجة إلى تحقيق أهداف "عمليته العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.يشار إلى القوات الغازية اعتادت أن تقصف بانتظام المدن والمنشآت الأوكرانية خلال الشتاء إلا ان الضربات الكثيفة كهذه كانت قليلة في الأشهر الأخيرة.ويدور الجزء الأكبر من المعارك راهنا في شرق البلاد للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية ولا سيما مدينة باخموت التي باتت شبه مدمرة.وفي سياق آخر، أمر بوتين حكومته بالعمل على إنشاء سلسلة متاحف مخصصة للهجوم العسكري الروسي المستمر في أوكرانيا، وفقا لوثيقة نُشرت الخميس على موقع الكرملين الالكتروني.وأوردت الوثيقة أن المتاحف الإقليمية والبلدية الجديدة يجب أن تكون "مخصصة لأحداث العملية العسكرية الخاصة ومآثر المشاركين فيها".و"العملية العسكرية الخاصة" هو الاسم الذي أطلقته روسيا على غزوها العسكري لأوكرانيا في فبراير 2022.وأضاف بوتين أنه يجب على السلطات المعنية كجزء من مبادرة المتاحف أن تنظر في كيفية "نقل القطع والمشغولات المتعلقة بالعملية العسكرية الخاصة" من أجل عرضها.ولفت إلى أنه على الحكومة النظر أيضا في إدخال دروس خاصة بتاريخ العملية العسكرية إلى "المناهج التعليمية".وتحوي روسيا عددا لا يحصى من المتاحف والمعارض المخصصة لبطولاتها خلال الحرب العالمية الثانية.ومنذ غزوها أوكرانيا، أقرت روسيا سلسلة قوانين تستهدف إسكات أي نقد أو معارضة لهذه الحرب، بما في ذلك إصدار قانون يعاقب على "إهانة" الجيش.وتلقى العديد من المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين أحكاما قاسية بالسجن بموجب القوانين الجديدة.كما زادت روسيا من مساعداتها الاجتماعية للجنود وأسرهم، ونظمت دورات خاصة في المدارس لتعزيز موقف الحكومة من هذه الحرب.وأطلقت موسكو مؤخرا حملة تجنيد عسكرية في الشوارع وعلى الشبكات الاجتماعية، إضافة إلى المصادقة في يومين فقط على قانون جديد لتسهيل إجراء تعبئة جديدة في الجيش.(الحرة)