وزير الدفاع الروسي: الغرب يستهدف هزيمة روسيا وتهديد الصين

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن الهدف الحقيقي للغرب في أوكرانيا هو هزيمة روسيا من الناحية الاستراتيجية، وتشكيل تهديد للصين، والحفاظ على وضعه الاحتكاري.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شويجو قوله أيضاً إن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) نشرت "كلها تقريباً" قدراتها العسكرية ضد روسيا.

Advertisement