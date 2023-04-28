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عربي-دولي
قضية فساد... توقيف نائب ووزير سابق من هو؟
Lebanon 24
28-04-2023
|
06:00
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أوقف النائب والوزير المغربي السابق محمد مبدع على ذمة التحقيق في قضية تلقّي رشى وشبهات فساد، وفق ما أفاد مسؤول في جمعية تقدمت بشكوى ضده.
وقال المحامي محمد الغلوسي عن "الجمعية المغربية لحماية المال العام" لوكالة فرانس برس، إن قاضي التحقيق في الدار البيضاء "قرر إيداع 8 أشخاص السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، بينهم الوزير السابق، للتحقيق معهم في تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ".
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وأكد وكيل الدفاع عن مبدع لوسائل إعلام محلية أن موكّله بات موقوفا.
ويلاحق 5 أشخاص آخرين في القضية دون أن يتم توقيفهم، وكل المتهمين موظفون في بلدية مدينة الفقيه بنصالح التي يرأسها مبدع.
وأوضح الغلوسي أن القضية تتعلق على وجه الخصوص بشبهات "رشى في منح صفقات عمومية"، تقدمت الجمعية بشكوى للتحقيق فيها العام 2020.
وتولى مبدع منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و2016، وهو مسؤول في حزب الحركة الشعبية اليميني المنتمي حاليا الى المعارضة البرلمانية.
وعادت القضية إلى الواجهة مؤخرا بعد موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد انتخاب مبدع رئيسا للجنة العدل في مجلس النواب، وهو منصب تقدّم لاحقا باستقالته منه. (سكاي نيوز)
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