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جيش الإحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين

Lebanon 24
28-04-2023 | 06:30
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اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة من محاور عدة وسط اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وزعمت القناة 13 الإسرائيلية، بأن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت جنين بدعوى إحباط مجموعة فلسطينية مسلحة كانت تنوي تنفيذ عملية. (روسيا اليوم)
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