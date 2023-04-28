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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الضربات الليلية التي شنتها روسيا على أوكرانيا تجعل موسكو "أقرب من الفشل والعقاب" داعيا العالم إلى "الرد".وأوضح زيلينسكي على تلغرام: "كل هجوم وكل عمل شر ضد بلدنا وضد شعبنا يجعل الدولة الإرهابية أقرب إلى الفشل والعقاب" مضيفا أنه "يجب الرد على الإرهاب الروسي بشكل مناسب من جانب أوكرانيا والعالم".وتابع: "لن ننسى أي جريمة ارتكبت".من جانبه، أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن الاستعدادات للهجوم المضاد للجيش الأوكراني "شارفت على نهايتها"، مضيفا: "تم التعهد بمعدات وأصبحت جاهزة وسلّمت جزئيا، بالمعنى الواسع، نحن جاهزون". (سكاي نيوز)