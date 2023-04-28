دراسة تكشف... كيف تعمل الطائرات الإيرانية من دون طيار؟

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كشفت دراسة جديدة، مدى اعتماد إيران في بناء صناعة أسلحة قوية على التكنولوجيا الغربية، وكيف تستخدم روسيا هذه التكنولوجيا ضد المدن الأوكرانية.وأثبتت مؤسسة أبحاث التسليح في الصراعات "Conflict Armament Research"، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة تحقق في مكونات الأسلحة، أن طائرات شاهد -136 من دون طيار، التي باعتها إيران إلى روسيا، تعمل بمحرك يعتمد على التكنولوجيا الألمانية وهي تقنية حصلت عليها إيران بشكل غير مشروع، منذ ما يقرب من 20 عاما.وتؤكد النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الفحص التفصيلي للمكونات التي تم اكتشافها في أوكرانيا، قدرة إيران بدقة على تقليد التكنولوجيا العسكرية التي حصلت عليها بطريقة غير مشروعة.كما يشعر المسؤولون الغربيون بالقلق من احتمال مشاركة روسيا الأسلحة والمعدات الغربية الصنع في ساحة المعركة الأوكرانية مع الإيرانيين. وحتى الآن، لا يوجد دليل قاطع على حدوث ذلك.ومع ذلك، فقد توطدت العلاقات بين طهران وموسكو كثيرًا. فروسيا تريد طائرات إيرانية بلا طيار وصواريخ باليستية. وإيران تريد الاستثمار والتجارة الروسية.وأصبحت روسيا أكبر مستثمر أجنبي في إيران خلال العام الماضي، بحسب مسؤولين إيرانيين.وبالنسبة للروس، فإن الطائرات الإيرانية من دون طيار هي بديل لصفقة صواريخ أكثر تكلفة بكثير، والتي يتضاءل مخزون روسيا منها، بحسب مسؤولين غربيين. ويعتقد الخبراء أن طائرات شاهد-186 بدون طيار، على سبيل المثال، تكلف حوالي 20000 دولار، وهو جزء ضئيل من تكلفة صاروخ كروز من طراز كاليبر. (سي ان ان)