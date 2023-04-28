بعد تهديد ووعيد.. روسيا تتراجع: لن نجري اختبار على أسلحة نووية

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بعد عدة تهديدات باستخدام السلاح النووي، تراجع الكرملين اليوم الجمعة، نافياً استعداد روسيا لإجراء اختبار على أسلحة نووية، قائلا إن كافة الأطراف تواصل الالتزام بوقف هذه التجارب.وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مرارا من أن روسيا مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية إذا لزم الأمر للدفاع عن "وحدة أراضيها".وأعلن في شباط أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، وهي آخر اتفاقية سارية بشأن الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، والتي تحد من عدد الرؤوس الحربية الاستراتيجية التي يمكن لأي من الجانبين نشرها.حينها، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بالتورط المباشر في محاولات ضرب قواعد بلاده الجوية الاستراتيجية.